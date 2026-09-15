हरितालिका तीज : निर्जल व्रत रहकर मांगा अखंड सौभाग्यर

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दिन भर व्रत रहकर महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। शाम को महिलाओं ने पूजा स्थल को फूलों और अन्य सामग्री से सजाया। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर फल, फूल, बेलपत्र, मिठाई सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। पूजा के दौरान महिलाओं ने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख-शांति की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने समूह में बैठकर हरितालिका तीज की कथा सुनी। कई जगह महिलाओं ने तीज के गीत और भजन भी गाए। विज्ञापन

दिन भर व्रत रहकर महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। शाम को महिलाओं ने पूजा स्थल को फूलों और अन्य सामग्री से सजाया। भगवान शिव, माता पार्वती और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर फल, फूल, बेलपत्र, मिठाई सहित अन्य पूजन सामग्री अर्पित की। पूजा के दौरान महिलाओं ने पति की दीर्घायु, अखंड सौभाग्य और परिवार में सुख-शांति की कामना की। इसके बाद महिलाओं ने समूह में बैठकर हरितालिका तीज की कथा सुनी। कई जगह महिलाओं ने तीज के गीत और भजन भी गाए।

गोरखपुर। हरितालिका तीज पर सोमवार को सुहागिन महिलाओं ने पति की लंबी उम्र और परिवार की सुख-समृद्धि की कामना के साथ निर्जला व्रत रखा। सुबह स्नान के बाद महिलाओं ने पूजा-अर्चना की शााम को नए वस्त्र धारण कर सोलह शृंगार किया और घरों में पूजा की। भगवान शिव और माता पार्वती की विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर तीज की कथा सुनी गई।