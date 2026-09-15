Gorakhpur News: एक अक्तूबर से चलेगी योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर स्पेशल
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:29 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 02:29 AM IST
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गोरखपुर। यात्रियों की सुविधा के लिए रेल प्रशासन ने (04314/04313) योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर वाया गोरखपुर द्वि-साप्ताहिक आरक्षित त्योहार स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन योग नगरी ऋषिकेश से एक अक्तूबर से 29 नवंबर तक प्रत्येक रविवार व बृहस्पतिवार को और मुजफ्फरपुर से दो अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को 18 फेरों के चलाई जाएगी। 04314 योग नगरी ऋषिकेश-मुजफ्फरपुर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल योग नगरी ऋषिकेश से अपराह्न 3:20 बजे चलेगी और दूसरे दिन गोरखपुर से सुबह 05:15 बजे छूटकर मुजफ्फरपुर 11.45 बजे पहुंचेगी। वापसी यात्रा में, 04313 मुजफ्फरपुर-योग नगरी ऋषिकेश द्वि-साप्ताहिक स्पेशल दो अक्तूबर से 30 नवंबर तक प्रत्येक सोमवार व शुक्रवार को मुजफ्फरपुर से दोपहर 1:15 बजे चलेगी और गोरखपुर से रात 8:35 बजे छूटकर दूसरे दिन योग नगरी ऋषिकेश सुबह 11:15 बजे पहुंचेगी।
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