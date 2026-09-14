गोरखपुर पहुंची वामपंथी संगठन एआईएसए की अध्यक्ष नेहा बोरा

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वामपंथी छात्र संगठन ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा रविवार को गोरखपुर पहुंचीं। गोरखपुर विश्वविद्यालय और शहर के छात्र नेताओं ने उनका स्वागत किया।इस दौरान नेहा बोरा ने छात्र सभा को संबोधित करते हुए कहा कि शिक्षा का निजीकरण, पेपर लीक, बेरोजगारी और छात्र अधिकारों के मुद्दे पर सरकार जवाबदेही से भाग रही है। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर से लेकर झारखंड तक छात्रों का आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों को बचाने की लड़ाई है।

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