अमर उजाला संवाद: साहबगंज मंडी में कारोबार बड़ा, सुविधाएं छोटी; गंदगी-जलभराव से व्यापारी बेहाल
अमर उजाला की ओर से रविवार को साहबगंज के किराना अतिथि भवन में आयोजित व्यापारी संवाद में व्यापारियों ने मंडी की बदहाल सफाई, जलभराव और शौचालय की कमी समेत कई समस्याएं उठाईं।पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार साहबगंज मंडी में कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाएं उस अनुपात में नहीं बढ़ीं।
विस्तार
अमर उजाला की ओर से रविवार को साहबगंज के किराना अतिथि भवन में आयोजित व्यापारी संवाद में व्यापारियों ने मंडी की बदहाल सफाई व्यवस्था और पर्याप्त शौचालय नहीं होने समेत कई समस्याएं उठाईं।पूर्वांचल के सबसे बड़े थोक बाजार साहबगंज मंडी में कारोबार तो लगातार बढ़ रहा है लेकिन सुविधाएं उस अनुपात में नहीं बढ़ीं।
व्यापारियों ने कहा कि रोजाना लाखों रुपये का कारोबार देने वाली मंडी में जगह-जगह कूड़े के ढेर लगा हैं और जरूरी सुविधाओं का अभाव है। उनका सवाल है कि आखिर मंडी को बेहतर सुविधाएं कब मिलेंगी। व्यापारी मनीष गुप्ता ने कहा कि यहां जलभराव होने से दुकानों में पानी भर जाता है। व्यापारियों का माल खराब हो जाता है।