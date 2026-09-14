साहबगंज में व्यापारियों की समस्या, अमर उजाला संवाद में उठी मांग

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अमर उजाला की ओर से रविवार को साहबगंज के किराना अतिथि भवन में संवाद का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें व्यापारियों में यहां की समस्याओं को सामने रखा। व्यापारियों का कहना था कि यहां शौचालय नहीं होने से दिक्कत होती है। कूड़े का अंबार यहां पड़ा रहता है काफी देर बाद कूड़ा उठता है जिससे गंदगी व बदबू होती है। उन्होंने कहा कि यहां पर पार्किंग की व्यवस्था भी नही है।

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