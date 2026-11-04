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गोरखपुर: भाजपा की पदयात्रा में शामिल हुए मुस्लिम समाज के लोग

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 01:22 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 01:22 PM IST







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भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की अगुवाई में गोरखपुर में निकाली जा रही ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा में मुस्लिम समाज लोग बढ़-चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। यात्रा में शामिल कई लोगों के हाथों में ‘मोदी कहीं नहीं जाएगा’ लिखे बैनर और पोस्टर नजर आए। ... और पढ़ें

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