गोरखपुर: पत्नी से विवाद के बाद कुआनो नदी में कूदा युवक

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सिकरीगंज थाना क्षेत्र के डेहराटीकर गांव के पास पत्नी से विवाद के बाद सोनू गौड़ कुआनो नदी में कूद गया। नदी में मछली पकड़ रहे नाविकों ने उसे छलांग लगाते देखा और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने स्थानीय गोताखोरों की मदद से तलाश कराई, लेकिन देर रात तक युवक का पता नहीं चल सका। अं

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