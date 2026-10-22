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फेस्टिवल फुटबॉल कप: सेमीफाइनल में अचीवर्स एफसी और केबी नंबर-1 के बीच हुआ मुकाबला

अनुराग रंजन

Updated Thu, 22 Oct 2026 04:24 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 04:24 PM IST







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वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज के मैदान में चल रही फेस्टिवल फुटबॉल कप प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में अचीवर्स फुटबॉल क्लब और केबी नंबर-1 फुटबॉल क्लब की टीमें आमने-सामने हुईं। दोनों टीमों के बीच सेमीफाइनल मुकाबला खेला गया। ... और पढ़ें

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