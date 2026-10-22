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गोरखपुर: मतपत्र और मतपेटिका वितरण स्थल का डीएम ने किया निरीक्षण

अनुराग रंजन

Updated Thu, 22 Oct 2026 04:07 PM IST Updated Thu, 22 Oct 2026 04:07 PM IST







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गोरखपुर-फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन के लिए गोरखपुर विश्वविद्यालय के वाणिज्य संकाय परिसर में मतपत्र और मतपेटिका वितरण की व्यवस्था की गई है। डीएम दीपक मीणा ने अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के साथ वितरण स्थल का निरीक्षण किया और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। ... और पढ़ें

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