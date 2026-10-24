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गोरखपुर: मंडल स्तरीय अंडर-17 बालक खेल प्रतियोगिता में खेलते खिलाड़ी

अनुराग रंजन

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:56 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:56 PM IST







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गोरखपुर के राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज में आयोजित मंडल स्तरीय माध्यमिक विद्यालयी खेल प्रतियोगिता के अंडर-17 बालक वर्ग में महराजगंज और देवरिया की टीमें मुकाबला करती हुईं। प्रतियोगिता में दोनों जिलों के खिलाड़ियों ने खेल प्रतिभा का प्रदर्शन किया। ... और पढ़ें

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