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गोरखपुर: इनरव्हील क्लब गोरखपुर 27 अक्टूबर को लगाएगा मधुरम दीपावली मेला
गोरखपुर के एमजी इंटर कॉलेज में इनरव्हील क्लब गोरखपुर की ओर से 27 अक्टूबर को आयोजित होने वाले ‘मधुरम दीपावली मेला’ को लेकर जानकारी दी गई। इस दौरान क्लब की अध्यक्ष सीमा मेहता और पूर्व अध्यक्ष नारायण पांडेय मौजूद रहे। मेले का उद्देश्य दीपावली के अवसर पर उत्सव का माहौल तैयार करना और लोगों को एक मंच पर जोड़ना है।
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