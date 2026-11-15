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गोरखपुर: छठ पर घर जाने की होड़, बाघ एक्सप्रेस में चढ़ने के लिए उमड़ी यात्रियों की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Sun, 15 Nov 2026 02:06 PM IST Updated Sun, 15 Nov 2026 02:06 PM IST







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छठ महापर्व पर घर लौटने वाले यात्रियों की भीड़ गोरखपुर रेलवे स्टेशन पर बढ़ गई है। प्लेटफॉर्म नंबर दो पर खड़ी बाघ एक्सप्रेस में सीट पाने के लिए यात्रियों की भारी भीड़ जुटी। ट्रेन में चढ़ने के लिए यात्रियों के बीच धक्का-मुक्की की स्थिति देखने को मिली। ... और पढ़ें

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