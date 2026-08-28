सेंट एंड्रयूज कॉलेज में CBSE गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मैच

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सेंट एंड्रयूज पीजी कॉलेज के फुटबॉल ग्राउंड में चल रहे सीबीएसई इंटर स्कूल गर्ल्स फुटबॉल टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आर्मी पब्लिक स्कूल, गोरखपुर और नेताजी डिफेंस एकेडमी की टीम के बीच खेला गया। फाइनल मैच को लेकर दोनों टीमों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। दर्शकों ने भी खिलाड़ियों का जमकर उत्साहवर्धन किया। इस टूर्नामेंट में जिले के कई सीबीएसई स्कूलों की टीमों ने भाग लिया था।

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