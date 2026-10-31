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गोरखपुर: जनगणना 2027 के दूसरे चरण की तैयारियों को लेकर डीएम ने की बैठक

अनुराग रंजन

Updated Sat, 31 Oct 2026 12:09 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 12:09 PM IST







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जनगणना 2027 के द्वितीय चरण की तैयारियों को लेकर कलेक्ट्रेट सभागार में डीएम दीपक मीणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान जनगणना से संबंधित कार्यों और तैयारियों पर चर्चा की गई। ... और पढ़ें

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