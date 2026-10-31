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गोरखपुर: सरदार पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच ने किया माल्यार्पण

अनुराग रंजन

Updated Sat, 31 Oct 2026 12:16 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 12:16 PM IST







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सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर राष्ट्रीय कुर्मी जागरण मंच के पदाधिकारियों और सदस्यों ने गोलघर स्थित काली मंदिर के पास उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान जयघोष कर लौह पुरुष को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। ... और पढ़ें

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