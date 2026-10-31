{"_id":"6ae58de89f3bdce8b60b685b","slug":"video-procession-held-on-sardar-vallabhbhai-patels-birth-anniversary-2026-10-31","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: सरदार पटेल की जयंती पर निकाला जुलूस, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: सरदार पटेल की जयंती पर निकाला जुलूस, प्रतिमा पर किया माल्यार्पण

अनुराग रंजन

Updated Sat, 31 Oct 2026 12:12 PM IST Updated Sat, 31 Oct 2026 12:12 PM IST







Link Copied



सरदार वल्लभभाई पटेल की जयंती पर नगर निगम से जुलूस निकाला गया। नगर निगम की आईईसी टीम ने गोलघर स्थित काली मंदिर के पास पहुंचकर पटेल जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और जयघोष के साथ उन्हें नमन किया। ... और पढ़ें

विज्ञापन