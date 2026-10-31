गोरखपुर: श्री विष्णु महायज्ञ में हवन-पूजन और परिक्रमा करते श्रद्धालु

{"_id":"6a92cbe949bbea3aba0ee828","slug":"video-the-nomination-process-for-the-upcoming-kanina-bar-association-elections-in-mahendragarh-has-begun-five-candidates-are-in-the-fray-for-the-post-of-president-while-candidates-for-two-other-posts-have-been-elected-unopposed-2026-08-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"महेंद्रगढ़: कनीना बार एसोसिएशन के आगामी चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू, प्रधान पद के लिए पांच उम्मीदवार मैदान में, दो पदों पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए","category":{"title":"City and States Archives","title_hn":"शहर और राज्य आर्काइव","slug":"city-and-states-archives"}}