{"_id":"6af06f48e452df5d1c080295","slug":"video-devotees-chant-jai-lakshmi-as-idol-unveiled-at-baragdahi-village-pandal-2026-11-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पट खुलते ही जयकारों से गूंजा पंडाल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गोरखपुर: मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पट खुलते ही जयकारों से गूंजा पंडाल

अनुराग रंजन

Updated Sun, 08 Nov 2026 06:17 PM IST Updated Sun, 08 Nov 2026 06:17 PM IST







Link Copied



गोरखपुर के भटहट क्षेत्र के बरगदही गांव में स्थापित मां लक्ष्मी की प्रतिमा का पट खुलते ही पूरा पंडाल जयकारों से गूंज उठा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने मां लक्ष्मी के दर्शन किए। आयोजन में रामकृष्ण यादव, बुद्धि सागर तिवारी, पप्पू मिश्रा और नंदलाल गिरी समेत अन्य लोग मौजूद रहे। ... और पढ़ें

विज्ञापन