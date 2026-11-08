गोरखपुर: पूर्व सांसद श्रीप्रकाश मणि के निधन पर सीएम योगी ने जताया शोक, सोमवार को गांव जाकर देंगे श्रद्धांजलि

देवरिया के पूर्व सांसद और थलसेना के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गहरा शोक व्यक्त किया है। रविवार को नई दिल्ली में उनके निधन की सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री ने उनके पुत्र और देवरिया के सांसद शशांक मणि त्रिपाठी से फोन पर बात कर संवेदना व्यक्त की और उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री सोमवार को श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के पैतृक गांव बरपार पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि देंगे।

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी के निधन पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी शोक संदेश साझा किया। उन्होंने लिखा, ‘श्री त्रिपाठी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को सद्गति एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति।’ विज्ञापन श्रीप्रकाश मणि त्रिपाठी देवरिया से कई बार सांसद रहे थे। राजनीति के साथ-साथ उनका सैन्य जीवन भी उल्लेखनीय रहा। वह थलसेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद से सेवानिवृत्त हुए थे। पिछले कुछ दिनों से उनकी तबीयत खराब चल रही थी। रविवार को नई दिल्ली में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके पुत्र शशांक मणि त्रिपाठी वर्तमान में देवरिया से सांसद हैं।

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