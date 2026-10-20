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गोरखपुर: विजयादशमी पर सीएम योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा शुरू

अनुराग रंजन

Updated Tue, 20 Oct 2026 05:40 PM IST Updated Tue, 20 Oct 2026 05:40 PM IST







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गोरखपुर में विजयादशमी के अवसर पर मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शोभायात्रा गोरखनाथ मंदिर से मानसरोवर रामलीला मैदान के लिए निकल चुकी है। शोभायात्रा में ढोल-नगाड़ों की गूंज और जय श्रीराम के जयघोष के बीच श्रद्धालु शामिल हैं। ... और पढ़ें

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