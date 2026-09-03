चौरीचौरा गोलीकांड: 3 गिरफ्तार, पिस्टल-क्रेटा बरामद

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चौरीचौरा क्षेत्र के खैराबाद गांव के डूडी चौराहे पर बुधवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में गोली चलाने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया।

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