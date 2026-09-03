पैसे के लेनदेन में चली थी गोली: हिस्ट्रीशीटर को मारी गोली, क्रेटा-पिस्टल समेत 3 बदमाश गिरफ्तार

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चौरीचौरा क्षेत्र के खैराबाद गांव के डूडी चौराहे पर बुधवार रात पैसे के लेनदेन को लेकर हुए विवाद में गोली चलाने के मामले में पुलिस ने हत्या के प्रयास सहित अन्य धाराओं में केस दर्ज कर तीन आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों के नाम विशु चौधरी पुत्र रतनलाल निवासी डूडी, विजय पासवान पुत्र राजेश पासवान निवासी चकदेइया और मोनू मौर्या पुत्र राजेश मौर्या निवासी चौरी खास हैं। विज्ञापन

पुलिस ने इनके पास से घटना में प्रयुक्त क्रेटा कार, एक पिस्टल, एक जिंदा कारतूस, तीन मोबाइल और 10,870 रुपये नकद बरामद किए हैं। गुरुवार को तीनों को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि खोराबार क्षेत्र के डांगीपार निवासी अतुल ने खैराबाद के रतन लाल चौधरी से एक लाख रुपये लिए थे।

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