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गोरखपुर: मंच पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पदाधिकारियों ने किया स्वागत

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 12:45 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 12:45 PM IST







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गोरखपुर में आयोजित ‘लोकतंत्र बचाओ-अराजकता हटाओ’ पदयात्रा के कार्यक्रम में मंच पर पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का पार्टी पदाधिकारियों ने स्वागत किया। इस दौरान मंच पर पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी मौजूद रहे। ... और पढ़ें

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