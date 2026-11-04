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लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा: गोरक्षनगरी से जाएगा अच्छा संदेश: विधायक विपिन सिंह

अनुराग रंजन

Updated Wed, 04 Nov 2026 12:14 PM IST Updated Wed, 04 Nov 2026 12:14 PM IST







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लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ पदयात्रा को लेकर विधायक विपिन सिंह ने कहा कि गोरखपुर की धरती से इस आयोजन के माध्यम से अच्छा संदेश जाएगा। उन्होंने पदयात्रा को लोकतंत्र और जनहित से जुड़ा महत्वपूर्ण आयोजन बताया। ... और पढ़ें