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बीजेपी महानगर बैठक: प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कार्यकर्ताओं को दिया मंत्र

Rohit Singh

Updated Sun, 13 Sep 2026 04:25 PM IST Updated Sun, 13 Sep 2026 04:25 PM IST







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भाजपा महानगर इकाई के साथ प्रभारी मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बैठक की। साथ में एमएलसी डॉ. धर्मेंद्र सिंह, विधायक प्रदीप शुक्ला, विपिन सिंह व अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। बैठक में संगठनात्मक विषयों और आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा हुई। ... और पढ़ें

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