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गोरखपुर: पिंक समाधान दिवस में एडीएम और एसपी नॉर्थ ने सुनीं फरियादियों की समस्याएं

अनुराग रंजन

Updated Sat, 17 Oct 2026 05:08 PM IST Updated Sat, 17 Oct 2026 05:08 PM IST







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सरदारनगर की चौरीचौरा तहसील में शनिवार को मिशन शक्ति अभियान के तहत पिंक समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें एडीएम हिमांश वर्मा और एसपी नॉर्थ राजेश घुनावत ने फरियादियों की समस्याएं सुनीं और उनके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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