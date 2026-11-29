गीडा के 37वें स्थापना दिवस समारोह में बोलते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि वर्ष 2004-05 में गीडा में उद्योगों की स्थापना नहीं हो रही थी। उस समय की समाजवादी पार्टी सरकार ने यहां बूचड़खाना खोलने के लिए जमीन पर जबरन निर्माण कार्य शुरू कराने का प्रयास किया था। उन्होंने कहा कि उस समय वह सांसद थे और सहजनवां के कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर इसका विरोध किया था। उन्होंने स्पष्ट किया था कि गोरखपुर में बूचड़खाना स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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