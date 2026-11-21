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दिल्ली में धुंध और स्मॉग: इंडिया गेट के सामने मोबाइल एंटी-स्मॉग गन से पानी का छिड़काव

अनुज कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 08:27 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 08:27 PM IST







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राजधानी में शनिवार शाम नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर हल्की धुंध और स्मॉग के बीच इंडिया गेट के सामने हवा में धूल के कणों को कम करने और वायु गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से पानी का छिड़काव करती मोबाइल एंटी-स्मॉग गन। स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त हवा में सांस लेने की उम्मीद के साथ प्रशासन का यह कदम प्रशंसनीय है। ... और पढ़ें

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