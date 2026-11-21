अग्निवीरों की जानकारी लीक!: चार हजार जवानों का डेटा डार्क वेब पर बेचने की कोशिश, पकड़ा गया 14 साल का लड़का
दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से 14 वर्षीय किशोर को पकड़ा है। उस पर पूर्व अग्निवीरों के लिए बनी टेस्ट वेबसाइट में सेंध लगाकर करीब 4,000 अग्निवीरों का डेटा हासिल करने और इसे डार्क वेब पर 500 डॉलर में बेचने की कोशिश का आरोप है। पुलिस ने डिजिटल उपकरणों से डेटा बरामद कर जांच शुरू की है।
विस्तार
दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने हरियाणा के बल्लभगढ़ से एक 14 वर्षीय लड़के को पकड़ा है। उस पर एक वेबसाइट हैक कर करीब 4,000 अग्निवीरों का संवेदनशील डेटा डार्क वेब पर बेचने का आरोप है। अधिकारियों के अनुसार, वह यह डेटा 500 डॉलर में बेचने की कोशिश कर रहा था।
किशोर ने किया एआई टूल का इस्तेमाल
जांचकर्ताओं ने बताया कि किशोर ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बनी एक टेस्ट वेबसाइट में अनधिकृत पहुंच बनाई थी। यह वेबसाइट उन्हें अन्य सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए थी। केंद्र ने जून 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इसके तहत सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के कार्यकाल के लिए कर्मियों को शामिल किया जाता है। वेबसाइट से जानकारी निकालने के बाद लड़के ने डार्क वेब पर विज्ञापन पोस्ट किया। उसने 4,000 अग्निवीरों का व्यक्तिगत डेटा होने का दावा किया। जांच में सामने आया है कि जानकारी तक पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। वेबसाइट में सेंध लगाने के सटीक तरीके की जांच की जा रही है।
जांच और बरामदगी
दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशंस (आईएफएसओ) यूनिट ने किशोर के डिजिटल उपकरणों से डेटा बरामद किया है। जांचकर्ता अब सामग्री की जांच कर रहे हैं ताकि वास्तविक जानकारी का पता चल सके। वे संदिग्ध सेंध की सीमा भी स्थापित कर रहे हैं। पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर अग्निवीरों का आधिकारिक डेटाबेस मांगा है। बरामद जानकारी से मिलान कर इसकी प्रामाणिकता सत्यापित की जाएगी।
कैसे पहुंचा वेबसाइड तक?
किशोर को कानून के अनुसार पकड़ा गया और उससे पूछताछ की गई। प्रारंभिक पूछताछ के बाद उसे उसके परिवार को सौंप दिया गया। आगे की जांच जारी है ताकि यह पता चल सके कि वेबसाइट तक कैसे पहुंच बनाई गई। यह भी जांचा जा रहा है कि क्या जानकारी लड़के के उपकरणों से बरामद डेटा से परे समझौता की गई थी। साथ ही, यह भी देखा जा रहा है कि क्या किसी तीसरे पक्ष ने कथित डेटाबेस खरीदा या एक्सेस किया था। इस घटना से अग्निवीर कर्मियों से संबंधित डिजिटल प्लेटफॉर्म की सुरक्षा जांच के दायरे में आ गई है।