किशोर ने किया एआई टूल का इस्तेमाल

जांचकर्ताओं ने बताया कि किशोर ने पूर्व अग्निवीरों के लिए बनी एक टेस्ट वेबसाइट में अनधिकृत पहुंच बनाई थी। यह वेबसाइट उन्हें अन्य सरकारी विभागों में रोजगार के अवसर तलाशने के लिए थी। केंद्र ने जून 2022 में अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की थी। इसके तहत सेना, नौसेना और वायु सेना में चार साल के कार्यकाल के लिए कर्मियों को शामिल किया जाता है। वेबसाइट से जानकारी निकालने के बाद लड़के ने डार्क वेब पर विज्ञापन पोस्ट किया। उसने 4,000 अग्निवीरों का व्यक्तिगत डेटा होने का दावा किया। जांच में सामने आया है कि जानकारी तक पहुंचने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स का इस्तेमाल किया गया था। वेबसाइट में सेंध लगाने के सटीक तरीके की जांच की जा रही है।