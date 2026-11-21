दिल्ली के अमर कॉलोनी में घरेलू सहायिका मीना हलधर की हत्या के मामले में जेल में बंद डॉक्टर मनीष गुप्ता के 19 वर्षीय बेटे पार्थ गुप्ता ने खुदकुशी कर ली। लॉ के फर्स्ट ईयर के छात्र पार्थ ने रोहिणी सेक्टर 32 इलाके में एक बहुमंजिला इमारत की 13वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है लेकिन परिजनों का कहना है कि पिता के जेल जाने के बाद से वह डिप्रेशन में था। पुलिस परिजनों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।

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