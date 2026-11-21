दिल्ली नर्सरी दाखिला: एक दिसंबर से शुरू होगी प्रक्रिया, 28 तक कर सकेंगे आवेदन; शिक्षा विभाग ने दिए निर्देश
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 21 Nov 2026 05:10 PM IST
सार
Delhi Nursery Admission 2027-28: दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी दाखिला प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू हो गई है। शिक्षा निदेशालय ने इसके लिए दाखिला निर्देश जारी किए हैं। अभिभावक 28 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं।
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विस्तार
दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी। अभिभावक 28 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस दाखिला प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।
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