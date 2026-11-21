दिल्ली के निजी स्कूलों में नर्सरी कक्षाओं में दाखिले की प्रक्रिया 1 दिसंबर से प्रारंभ होगी। अभिभावक 28 दिसंबर तक ऑनलाइन माध्यम से आवेदन जमा कर सकेंगे। शिक्षा निदेशालय ने इस दाखिला प्रक्रिया के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं।

विज्ञापन