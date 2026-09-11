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वीडियो रिपोर्ट: ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर ली जान, फिर तमंचा लेकर थाने पहुंचा आरोपी; पुलिसकर्मियों में मचा हड़कंप

Rahul Kumar Tiwari

Updated Fri, 11 Sep 2026 09:22 PM IST Updated Fri, 11 Sep 2026 09:22 PM IST







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ताबड़तोड़ गोलियां बरसाकर हत्या करने के बाद आरोपी तमंचा लेकर खुद थाने पहुंच गया। आरोपी के इस कदम से पुलिसकर्मियों में हड़कंप मच गया। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों पहुंचा आरोपी थाने? देखिए अमर उजाला की विशेष रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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