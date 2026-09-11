ट्रैफिक एडवाइजरी: नई दिल्ली में वीवीआई मूवमेंट, कई रास्ते किए गए बंद; रेलवे स्टेशन जाने वाले रहें सतर्क

रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए वैकल्पिक रास्ते

नई दिल्ली, पुरानी दिल्ली और हजरत निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन जाने वाले यात्रियों के लिए कई मुख्य सड़कों से वैकल्पिक रास्ते बताए गए हैं। गुरुग्राम, द्वारका, नई दिल्ली, और दक्षिण, पश्चिम, उत्तर और पूर्वी दिल्ली से एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी तय मेट्रो कॉरिडोर और वैकल्पिक सड़क मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि इमरजेंसी और मेडिकल गाड़ियों को बिना रुकावट रास्ता मिलता रहेगा, जबकि जरूरी सेवाओं और सुविधाओं के लिए भी बिना रुकावट आने-जाने की इजाजत होगी। ट्रैफिक पुलिस ने चेतावनी दी है कि दिल्ली में उन कमर्शियल गाड़ियों के आने पर रोक होगी जिनका डेस्टिनेशन दिल्ली नहीं है और ड्राइवरों को सलाह दी है कि वे कंट्रोल वाली सड़कों के 200 मीटर के दायरे में सड़क किनारे गाड़ी पार्क न करें।