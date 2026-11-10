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two groups clashed violently with sticks and clubs in front of a police station bindapur
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खून खराबे का लाइव वीडियो: दिल्ली में थाने के सामने दो पक्षों में जमकर चले लाठी-डंडे, जानें मामला
द्वारका जिले के डाबरी थाना क्षेत्र में बिंदापुर थाने के बिल्कुल सामने बहुत ही दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां मुस्लिम समाज से ताल्लुक रखने वाले नवाब और ललित (65) साल के परिवारों के बीच रोड पर जमकर लाठी, डंडे, चाकू ऒर पत्थर बाजी हुई और यह डरावना घटनाक्रम काफी देर तक चलता रहा। खास बात यह है कि यह घटना बिंदापुर थाने के बिल्कुल सामने हुई। ललित के परिवार का कहना है कि नवाब इलाके का घोषित बदमाश है, इसकी पुलिस ने पुष्टि की है और वह ललित से पैसे छीन रहा था। ललित ने विरोध किया तो नवाब और उसके साथियों ने लाठी डंडों से ललित व उनके दो-तीन भाइयों की बेरहमी से पिटाई कर दी।
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