Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Minimum and maximum temperatures in Delhi are expected to drop by up to two degrees Celsius

दिल्ली: आज बादलों की आवाजाही के बीच कोहरा करेगा परेशान, तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक नीचे आने का अनुमान

Tue, 10 Nov 2026 03:46 AM IST
Vijay Singh Pundir अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Tue, 10 Nov 2026 03:46 AM IST
सार

प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनुसार उत्तर हरियाणा और आसपास एक चक्रवात सक्रिय है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास भी एक चक्रवात सक्रिय होने के चलते राजधानी के आसमान पर मंगलवार को बादलों की आवाजाही रहने के आसार हैं।

विज्ञापन
Minimum and maximum temperatures in Delhi are expected to drop by up to two degrees Celsius
Delhi Weather - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

राजधानी में मंगलवार सुबह बादलों की आवाजाही के बीच वाहन चालकों को कोहरा परेशान करेगा। हालांकि, दिन निकलते ही कोहरा छट जाएगा। न्यूनतम और अधिकतम तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की जाएगी।

विज्ञापन


प्रदेश मौसम विज्ञान केंद्र दिल्ली के अनुसार उत्तर हरियाणा और आसपास एक चक्रवात सक्रिय है। साथ ही उत्तर पश्चिमी राजस्थान और आसपास भी एक चक्रवात सक्रिय होने के चलते राजधानी के आसमान पर मंगलवार को बादलों की आवाजाही रहने के आसार हैं। इसके चलते तापमान में दो डिग्री सेल्सियस की कमी आने की संभावना है।
विज्ञापन


न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। इसके चलते सुबह के समय मध्यम स्तर कोहरा पड़ने का अनुमान है। हालांकि, इस दौरान हवाएं सुस्त रहेंगी और पांच से दस किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने का अनुमान है।
विज्ञापन
विज्ञापन


दूसरी ओर, सोमवार को 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दोपहर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस रहा। पिछले 24 घंटे में 1.1 डिग्री सेल्सियस की कमी दर्ज की गई। हालांकि, यह सामान्य से .5 डिग्री सेल्यिस अधिक रहा। इसके चलते भोर में हल्का कोहरा पड़ा लेकिन धूप निकलने के साथ कोहरा छट गया। सोमवार को पांच से 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से सामान्य हवाएं चलीं। 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed