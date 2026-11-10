दिल्ली सरकार का दिल्लीवालों को दिवाली गिफ्ट: आज से यमुना में क्रूज की सैर, इन्हें मिलेगा मुफ्त गैस सिलिंडर

दिल्ली सरकार ने दिवाली के शुभ अवसर पर दिल्लीवासियों को दो बड़े तोहफे देने की घोषणा की है। इन तोहफों में यमुना रिवर सफारी सेवा का समर्पण और राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलिंडर का वितरण शामिल है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज इन महत्वपूर्ण योजनाओं को दिल्ली के लोगों को समर्पित करेंगी।

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मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सुबह 11 बजे दिल्लीवासियों को यमुना रिवर सफारी का तोहफा देंगी। यह नई सेवा दिल्ली में पर्यटन और मनोरंजन के नए आयाम स्थापित करेगी। इस महत्वपूर्ण अवसर पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल भी उपस्थित रहेंगे। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू सहित सरकार के अन्य मंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। यह पहल राजधानी के विकास और नागरिकों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दिवाली के शुभ अवसर पर यह डबल तोहफा लोगों में खुशी का संचार करेगा।दिल्ली सरकार द्वारा यमुना रिवर सफारी सेवा शुरू की जा रही है। यह सेवा यमुना नदी के किनारे एक नया पर्यटन अनुभव प्रदान करेगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता स्वयं इसका उद्घाटन करेंगी। यह दिल्ली के निवासियों और पर्यटकों दोनों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। इस सफारी से राजधानी के प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ावा मिलेगा। यह योजना पर्यावरण-अनुकूल पर्यटन को भी प्रोत्साहित करेगी।दिवाली के मौके पर राशन कार्ड धारकों को मुफ्त गैस सिलिंडर मिलेगा। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ी राहत प्रदान करेगी। सरकार का लक्ष्य त्योहारों के दौरान लोगों पर वित्तीय बोझ कम करना है। यह कदम लाखों परिवारों के लिए दिवाली को और भी खास बना देगा। यह सुविधा आज से ही उपलब्ध होगी।