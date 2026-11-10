दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत की खास तरीके का वीपीएन है। इस वीपीएन में 40 आईपी एड्रेस एक साथ आते हैं। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है और न ही विस्फोटक का पता लगा है।
गाजियाबाद चौकी में धमाका: आतंकियों ने किया खास वीपीएन का इस्तेमाल; सुरक्षा एजेंसियों को न मिल सका आईपी एड्रेस
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 09:10 AM IST
सार
गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात हुए धमाके की जांच अब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क तक पहुंचती दिखाई दे रही है। एनआईए की शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के लिए कार्य कर रहा है। शुक्रवार रात वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका हुआ था।
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