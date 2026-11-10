1 of 15 Ghaziabad Police Chowki Blast - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स





दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत की खास तरीके का वीपीएन है। इस वीपीएन में 40 आईपी एड्रेस एक साथ आते हैं। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है और न ही विस्फोटक का पता लगा है।

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में 6 नवंबर को हुए धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले ई-मेल में ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सुरक्षा एजेंसियों को अब तक आईपी एड्रेस नहीं मिला है।

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2 of 15 घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को धमाके की जांच को आगे बढ़ाने के लिए खास क्लू नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस व अन्य एजेंसियां पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी को लेकर जांच कर रही हैं। भट्टी के निशाने पर हमेशा पुलिस फोर्स रही है। भारत सरकार ने शहजाद भट्टी को हाल में आतंकी घोषित किया था।



3 of 15 पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंचे पुलिस कमिश्नर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हालांकि किसी ई-मेल में वीपीएन का इस्तेमाल करने पर आईपी एड्रेस सही नहीं आता है। वीपीएन का इस्तेमाल करने पर किसी भी दूसरे देश का आईपी एड्रेस डाल दिया जाता है।

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4 of 15 वसुंधरा पुलिस चौकी पर घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद

देश की सुरक्षा एजेंसियां, साइबर सेल और जांच एजेंसियां डिजिटल ट्रेल और वीपीएन के इस्तेमाल की गहनता से तफ्तीश कर रही हैं।

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5 of 15 वसुंधरा पुलिस चौकी - फोटो : संवाद

दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजी 2 नाम के एक अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नामक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, यह अकाउंट बाद में डिलीट कर दिया गया।