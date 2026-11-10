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गाजियाबाद चौकी में धमाका: आतंकियों ने किया खास वीपीएन का इस्तेमाल; सुरक्षा एजेंसियों को न मिल सका आईपी एड्रेस

Tue, 10 Nov 2026 09:10 AM IST
Sharukh Khan पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली
पुरुषोत्तम वर्मा, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Sharukh Khan Updated Tue, 10 Nov 2026 09:10 AM IST
सार

गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में शुक्रवार रात हुए धमाके की जांच अब पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क तक पहुंचती दिखाई दे रही है। एनआईए की शुरुआती जांच में सामने आया है कि धमाके की जिम्मेदारी लेने वाला संगठन तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान पाकिस्तानी आतंकी शहजाद भट्टी के लिए कार्य कर रहा है। शुक्रवार रात वसुंधरा पुलिस चौकी में धमाका हुआ था।

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Ghaziabad Police Chowki Blast: Terror Email Used Special VPN, Security Agencies Fail to Trace IP Address
Ghaziabad Police Chowki Blast - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
गाजियाबाद की वसुंधरा पुलिस चौकी में 6 नवंबर को हुए धमाके की जिम्मेदारी लेने वाले ई-मेल में ऐसे वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (वीपीएन) का इस्तेमाल किया गया है, जिसका सुरक्षा एजेंसियों को अब तक आईपी एड्रेस नहीं मिला है।


दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के अधिकारियों का कहना है कि ये बहुत की खास तरीके का वीपीएन है। इस वीपीएन में 40 आईपी एड्रेस एक साथ आते हैं। जांच एजेंसियों को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिली है और न ही विस्फोटक का पता लगा है।
 
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Terror Email Used Special VPN, Security Agencies Fail to Trace IP Address
घटना के बाद जांच के लिए पहुंची टीम - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियों को धमाके की जांच को आगे बढ़ाने के लिए खास क्लू नहीं मिले हैं। दिल्ली पुलिस व अन्य एजेंसियां पाकिस्तान में बैठे आतंकी शहजाद भट्टी को लेकर जांच कर रही हैं। भट्टी के निशाने पर हमेशा पुलिस फोर्स रही है। भारत सरकार ने शहजाद भट्टी को हाल में आतंकी घोषित किया था।
 
Ghaziabad Police Chowki Blast: Terror Email Used Special VPN, Security Agencies Fail to Trace IP Address
पुलिस चौकी में धमाके के बाद जांच के लिए पहुंचे पुलिस कमिश्नर - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
दिल्ली पुलिस अधिकारियों के अनुसार, हालांकि किसी ई-मेल में वीपीएन का इस्तेमाल करने पर आईपी एड्रेस सही नहीं आता है। वीपीएन का इस्तेमाल करने पर किसी भी दूसरे देश का आईपी एड्रेस डाल दिया जाता है। 
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Terror Email Used Special VPN, Security Agencies Fail to Trace IP Address
वसुंधरा पुलिस चौकी पर घटना स्थल पर पहुंचे पुलिस अधिकारी - फोटो : संवाद
देश की सुरक्षा एजेंसियां, साइबर सेल और जांच एजेंसियां डिजिटल ट्रेल और वीपीएन के इस्तेमाल की गहनता से तफ्तीश कर रही हैं।
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Ghaziabad Police Chowki Blast: Terror Email Used Special VPN, Security Agencies Fail to Trace IP Address
वसुंधरा पुलिस चौकी - फोटो : संवाद
दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने बताया कि धमाके के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर गाजी 2 नाम के एक अकाउंट से वीडियो पोस्ट कर तहरीक-उल-मुजाहिदीन हिंदुस्तान नामक संगठन ने जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, यह अकाउंट बाद में डिलीट कर दिया गया।
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