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धुंध-धुएं का डबल अटैक: दिल्ली के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के करीब, जानें एनसीआर में कहां सबसे ज्यादा हवा खराब

Tue, 10 Nov 2026 07:58 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 10 Nov 2026 07:58 AM IST
सार

Delhi NCR AQI Today: दिल्ली में दिवाली के जश्न के दूसरे दिन भी प्रदूषण का स्तर चिंताजनक बना हुआ है। दिवाली की रात आतिशबाजी से निकले धुएं ने पूर्वी और उत्तर-पूर्वी दिल्ली की हवा को इतना जहरीला बना दिया कि सड़कों पर लगी स्ट्रीट लाइट की रोशनी भी बेअसर नजर आने लगी।

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दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी दिल्ली में अब प्रदूषण के धुएं के साथ धुंध का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। दिल्ली-एनसीआर के कई हिस्सों में दिवाली के दूसरे दिन सुबह धुंध की मोटी परत दिखाई दी। शहर के कुछ इलाकों में घना कोहरा भी देखा गया। सुबह 6:45 बजे के आसपास लिए गए दृश्यों में यह स्थिति स्पष्ट नजर आई।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता चिंताजनक बनी हुई है। धौला कुआं क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 194 दर्ज किया गया। इसे 'मध्यम' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। यह स्तर संवेदनशील व्यक्तियों के लिए सांस लेने में हल्की परेशानी पैदा कर सकता है।
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वहीं, इंडिया गेट और कर्तव्य पथ के आसपास वायु गुणवत्ता सूचकांक 258 रहा। यह 'खराब' श्रेणी में आता है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना जाता है। दिल्ली के अक्षरधाम क्षेत्र में भी धुंध की परत देखी गई। सराय काले खां से भी सुबह कोहरे के दृश्य सामने आए। वहीं सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, सफदरजंग के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 371 है, जिसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखा गया है।
 

एनसीआर में प्रदूषण का स्तर
दिल्ली के पड़ोसी राज्य हरियाणा के अंबाला में भी वायु गुणवत्ता की स्थिति संतोषजनक नहीं है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, अंबाला का समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक 250 दर्ज किया गया। इसे भी 'खराब' श्रेणी में रखा गया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि पूरे क्षेत्र में वायु प्रदूषण एक बड़ी चुनौती है। इन क्षेत्रों में भी लोगों को सांस संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में विजिबिलिटी
आज सुबह दिल्ली के कई हिस्सों में दृश्यता काफी कम रही। धुंध और कोहरे के कारण सड़कों पर वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अक्षरधाम और सराय काले खां जैसे प्रमुख इलाकों में सुबह के समय विजिबिलिटी कम रही। कम दृश्यता के कारण यातायात की गति धीमी रही। यह स्थिति वायु प्रदूषण के बढ़ते स्तर की ओर इशारा करती है और जनजीवन को प्रभावित करती है।

दिल्ली समेत एनसीआर के कई इलाकों में एक्यूआई 400 के पार
नई दिल्ली- 480
डिफेंस कॉलोनी- 476
ग्रेटर कैलाश - 450
नोएडा - 370
गाजियाबाद - 381
गुरुग्राम - 526
फरीदाबाद सेक्टर-11 - 501

(नोट- ये आकंड़े दिल्ली-एनसीआर के अलग अलग इलाकों से सुबह आठ बजे के आसपास के हैं, जो एक्यूआई डॉट इन ले लिए गए हैं।)
 

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प्रदूषकों के लिए अलग तकनीक
सीपीसीबी के निगरानी केंद्रों पर हवा में मौजूद अलग-अलग प्रदूषकों की मात्रा मापने के लिए अलग-अलग वैज्ञानिक उपकरण और तकनीक इस्तेमाल की जाती हैं। इनमें पीएम 2.5, पीएम 10 बीटा रे अटेन्यूएशन तकनीक से मापा जाता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के लिए केमिल्यूमिनसेंस, सल्फर डाइऑक्साइड के लिए यूवी फ्लोरेसेंस तकनीक अपनाई जाती है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड और ओजोन जैसे प्रदूषक को मापने के अलग वैज्ञानिक तरीके हैं। इनकी माप के आधार पर निर्धारित भारतीय मानकों के अनुसार एक्यूआई की गणना की जाती है। वहीं, कई निजी एजेंसियां सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इन सेंसरों से हवा में मौजूद कणों की सांद्रता का अनुमान लगाया जाता है। इनकी रीडिंग और गणना का तरीका सरकारी निगरानी केंद्रों से अलग होता है। इसमें सेंसर की गुणवत्ता, कैलिब्रेशन, तापमान, नमी, हवा की गति समेत नजदीकी की परिस्थितियां भी रीडिंग को प्रभावित करती हैं।

निजी एजेंसियां वायु प्रदूषण मापने के लिए सेंसर आधारित तकनीक का इस्तेमाल करती हैं। इसमें पीएम 2.5 और पीएम 10 के स्तर का पता लगाने के लिए ऑप्टिकल पार्टिकल सेंसर लगाए जाते हैं, जबकि गैसीय प्रदूषकों की निगरानी के लिए इलेक्ट्रोकेमिकल और मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर सेंसर का उपयोग होता है। दिल्ली जैसे शहरों में इस तकनीक की अपनी सीमाएं हैं। यहां मौसम में तेजी से बदलाव, खासकर हवा में नमी और तापमान के उतार-चढ़ाव का असर सेंसर की रीडिंग पर पड़ता है। ऐसे में आंकड़ों में बड़ा अंतर आ सकता है। इसके विपरीत, सीपीसीबी की निर्धारित मापन प्रक्रिया और मानकीकृत पैमाना तुलनात्मक रूप से अधिक स्थिर और विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराते हैं। -प्रो. मुकेश खरे, सिविल इंजीनियरिंग विभाग, आईआईटी दिल्ली

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