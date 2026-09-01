Video: डीपीएल में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स का जलवा, कप्तान आयुषी सोनी से खास बातचीत

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डीपीएल में नॉर्थ दिल्ली स्ट्राइकर्स ने अपने शानदार प्रदर्शन से सभी का ध्यान खींचा। टीम की कप्तान आयुषी सोनी ने पूरे टूर्नामेंट में टीम की कमान संभालने के साथ खिलाड़ियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाया। टूर्नामेंट के सफर और कप्तानी के अनुभव समेत मैदान से जुड़े कई पहलुओं पर आयुषी सोनी से खास बातचीत हुई। इसके साथ ही देखिए उनके साथ मजेदार रैपिड फायर राउंड।

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