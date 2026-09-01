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दिल्ली में तीन लोगों की मौत: संजय झील में दर्दनाक हादसा, दोस्त को बचाने के प्रयास में सभी डूबे; लाश बरामद

Tue, 01 Sep 2026 10:36 PM IST
विकास कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 10:36 PM IST
सार

इस घटना की पीसीआर कॉल फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को करीब साढ़े 7 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को झील में उतारा गया। गोताखोरों ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों युवकों की बॉडी (शव) को बाहर निकाल लिया।

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Three man drown in Sanjay Lake died
संजय झील में डूबे तीन लोग - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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राजधानी दिल्ली स्थित संजय झील में एक बेहद हृदयविदारक हादसा सामने आया है। यहां नहाने गए तीन युवकों की झील में डूबने से जान चली गई है। जान गंवाने वाले सभी युवकों की उम्र 22 से 25 वर्ष के बीच बताई जा रही है। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से तीनों शवों को बरामद कर लिया है।

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कैसे हुआ यह हादसा?
दिल्ली पुलिस द्वारा दी गई प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, यह पूरी घटना एक-दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में घटी। सबसे पहले एक युवक संजय झील में नहाने के लिए पानी में उतरा था। गहराई का अंदाजा न होने के कारण वह अचानक डूबने लगा और मदद की गुहार लगाने लगा।

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बचाने के लिए साथियों ने लगाई छलांग
अपने दोस्त को डूबता और तड़पता देख, बाहर मौजूद उसके दोनों साथियों ने उसे बचाने के लिए तुरंत झील में छलांग लगा दी। बचाव के इस प्रयास में कोई भी सफल नहीं हो सका और गहरे दलदल या पानी में फंसने के कारण तीनों युवकों की दर्दनाक मौत हो गई।

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रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस की कार्रवाई
इस घटना की पीसीआर कॉल फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को करीब साढ़े 7 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को झील में उतारा गया। गोताखोरों ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों युवकों की बॉडी (शव) को बाहर निकाल लिया।

परिजनों को सूचना
पुलिस ने कानूनी औपचारिकताएं पूरी करते हुए तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। इसके साथ ही मृतकों के परिजनों को इस दुखद घटना की सूचना दे दी गई है।

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