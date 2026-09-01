दिल्ली में तीन लोगों की मौत: संजय झील में दर्दनाक हादसा, दोस्त को बचाने के प्रयास में सभी डूबे; लाश बरामद

रेस्क्यू ऑपरेशन और पुलिस की कार्रवाई

इस घटना की पीसीआर कॉल फायर ब्रिगेड और दिल्ली पुलिस को करीब साढ़े 7 बजे मिली। सूचना मिलते ही पुलिस बल और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों को झील में उतारा गया। गोताखोरों ने झील में सर्च ऑपरेशन चलाकर तीनों युवकों की बॉडी (शव) को बाहर निकाल लिया।