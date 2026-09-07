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पूर्वी दिल्ली: बाजारों में ईको-फ्रेंडली मूर्तियों की बढ़ी मांग, दुकानदार बोले- ग्राहक ज्यादा पसंद कर रहे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Mon, 07 Sep 2026 10:00 PM IST Updated Mon, 07 Sep 2026 10:00 PM IST







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पूर्वी दिल्ली के तमाम बाजारों में गणेश चतुर्थी को लेकर भगवान गणेश की मूर्तियों की बिक्री शुरू हो गई है। इस बार बाजारों में ईको-फ्रेंडली मूर्तियों की मांग अधिक देखने को मिल रही है। दुकानदारों के मुताबिक, ग्राहक सामान्य मूर्तियों की तुलना में पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियों को ज्यादा पसंद कर रहे हैं। ... और पढ़ें

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