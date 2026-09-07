'मोमोज वाला' प्रेमी बना कातिल: प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर रची साजिश, हत्या कर नाले में फेंकी पवन की लाश

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कमरे में प्रेमिका के साथ मौजूद होने पर लोगों को बुलाकर हंगामा करवाने वाले 45 साल के पवन कुमार यादव से बदला लेने के लिए फल विक्रेता ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने उसके शव को नाले के पास फेंककर भाग गया। शव मिलने के बाद तकनीकी जांच कर द्वारका पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के बाद उसे कासगंज यूपी से गिरफ्तार कर लिया। विज्ञापन



आरोपी की पहचान 24 साल के भूपेंद्र पाल उर्फ नन्हे के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण और हत्या के एक मामले में भी शामिल रहा है। विज्ञापन

द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि 31 अगस्त को द्वारका सेक्टर 8 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के पास शुक्र बाजार रोड पर प्लास्टिक के बोरे में एक युवक का सड़ा-गला शव मिला। द्वारका साउथ थाना पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर मृतक की शिनाख्त करने में जुटी। मामले की जांच स्पेशल स्टाफ के निरीक्षक कमलेश कुमार को सौंपी गई। थाने की टीम के साथ मिलकर स्पेशल स्टाफ ने जांच के दौरान घटनास्थल के आस पास के सीसीटीवी कैमरे की जांच की।

