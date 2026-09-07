'मोमोज वाला' प्रेमी बना कातिल: प्रेमिका के साथ पकड़े जाने पर रची साजिश, हत्या कर नाले में फेंकी पवन की लाश
दिल्ली में अपमान का बदला लेने के लिए एक युवक ने फल विक्रेता ने हत्या कर दी। फिलहाल, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने प्रेमिका के साथ हुए हंगामे का बदला लेने के लिए पवन की हत्या करना कबूल किया है।
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कमरे में प्रेमिका के साथ मौजूद होने पर लोगों को बुलाकर हंगामा करवाने वाले 45 साल के पवन कुमार यादव से बदला लेने के लिए फल विक्रेता ने उसकी हत्या कर दी। आरोपी ने उसके शव को नाले के पास फेंककर भाग गया। शव मिलने के बाद तकनीकी जांच कर द्वारका पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के बाद उसे कासगंज यूपी से गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी की पहचान 24 साल के भूपेंद्र पाल उर्फ नन्हे के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपी ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी पहले उत्तर प्रदेश में अपहरण और हत्या के एक मामले में भी शामिल रहा है।