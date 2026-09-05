{"_id":"6a9c56adb50e492d3d06aff8","slug":"video-police-saved-a-young-man-from-nepal-from-committing-suicide-2026-09-05","type":"video","status":"publish","title_hn":"नेपाल के युवक को पुलिस ने खुदकुशी करने से बचाया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नेपाल का हरि बहादुर प्रधान अपने सपनों को पंख लगाने नेपाल से दिल्ली आया। नेपाल में बाढ़ से प्रभावित प्रधान की कुछ समय पहले ही शादी हुई है। मगर दिल्ली में ना तो उसे इंसानियत मिली ना इंसान । थक हार कर जब उसको लगा कि उसका सब कुछ खत्म हो गया है तो वह खुदकुशी करने पेड़ पर चढ़ गया। किसी तरह पुलिस ने युवक को बचाया। पुरी खबर जानने के लिए देखिए अमर जजला की विशेष रिपोर्ट

... और पढ़ें