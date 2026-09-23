{"_id":"6ab3d0043c396999b50d2028","slug":"video-meenu-associated-with-sos-organization-provides-guidance-in-role-of-mentor-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसओएस संस्थान से जुड़ी मीनू: बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का रखती हैं ध्यान, मेंटर बनकर करती हैं मार्गदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसओएस संस्थान से जुड़ी आशा वर्कर मीनू बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान के साथ मिलकर वह कई बच्चों के संपर्क में रहती हैं और एक मेंटर की तरह उनका मार्गदर्शन करती हैं। वह बच्चों की ट्यूशन कक्षाओं में जाकर उनकी पढ़ाई की स्थिति का जायजा लेती हैं और जरूरत के अनुसार सहयोग करती हैं। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य जांच, नियमित चेकअप और अन्य जरूरी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मीनू ने बताया कि बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहकर उनकी जरूरतों को समझना और संस्थान तक उनकी समस्याएं पहुंचाना उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।

... और पढ़ें