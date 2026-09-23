Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Meenu associated with SOS organization provides guidance in role of mentor
{"_id":"6ab3d0043c396999b50d2028","slug":"video-meenu-associated-with-sos-organization-provides-guidance-in-role-of-mentor-2026-09-23","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसओएस संस्थान से जुड़ी मीनू: बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का रखती हैं ध्यान, मेंटर बनकर करती हैं मार्गदर्शन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
एसओएस संस्थान से जुड़ी मीनू: बच्चों की पढ़ाई और स्वास्थ्य का रखती हैं ध्यान, मेंटर बनकर करती हैं मार्गदर्शन
एसओएस संस्थान से जुड़ी आशा वर्कर मीनू बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और समग्र विकास में अहम भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने बताया कि संस्थान के साथ मिलकर वह कई बच्चों के संपर्क में रहती हैं और एक मेंटर की तरह उनका मार्गदर्शन करती हैं। वह बच्चों की ट्यूशन कक्षाओं में जाकर उनकी पढ़ाई की स्थिति का जायजा लेती हैं और जरूरत के अनुसार सहयोग करती हैं। इसके साथ ही बच्चों के स्वास्थ्य जांच, नियमित चेकअप और अन्य जरूरी गतिविधियों में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। मीनू ने बताया कि बच्चों के साथ लगातार संपर्क में रहकर उनकी जरूरतों को समझना और संस्थान तक उनकी समस्याएं पहुंचाना उनके काम का महत्वपूर्ण हिस्सा है।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।