ग्राउंड रिपोर्ट : सफर में मंजिल से ज्यादा सुरक्षा की चिंता, दिल्ली की महिलाओं के लिए हर दिन एक नया इम्तिहान

लेडीज कोच में भी पुरुष, विरोध पर बहस

लोकल ट्रेन से रोजाना सफर करने वाली महिलाओं की शिकायतें भी गंभीर हैं। नई दिल्ली-पलवल ईएमयू, लेडीज ईएमयू और अन्य लोकल ट्रेनों में सफर करने वाली महिलाओं का कहना है कि लेडीज कोच में पुरुष यात्रियों के चढ़ने से परेशानी होती है। महिलाओं के मुताबिक, शाम सात बजे के बाद स्टेशन और ट्रेन में असुरक्षा का एहसास बढ़ जाता है। स्टेशन पर इंतजार के दौरान घूरना, टिप्पणी करना और गाना गाने जैसी हरकतों से उन्हें असहज होना पड़ता है। महिलाओं का आरोप है कि खाली महिला कोच में पुरुष चढ़कर पास बैठ जाते हैं और कुछ मामलों में छूने की कोशिश तक करते हैं। विरोध करने पर बहस का सामना करना पड़ता है। कृति चौहान बताती हैं कि लेडीज कोच में पुरुषों के प्रवेश का विरोध करने पर कई बार वे उल्टा महिलाओं से ही बहस करने लगते हैं। वहीं, पूनम देवी के मुताबिक, शाम के समय घूरना और टिप्पणियां ज्यादा परेशान करती हैं। उनका कहना है कि महिला कोच में पुरुषों के आ जाने के बाद विरोध करने में भी असहजता होती है।