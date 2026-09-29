{"_id":"6abbcc17ddc338ef60015eba","slug":"video-jamia-suspended-student-for-delivering-a-speech-and-organizing-gathering-2026-09-29","type":"video","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: जामिया ने भाषण देने और सभा के आयोजन पर छात्र को किया निलंबित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने सेंट्रल कैंटीन के बाहर छात्रों की सभा आयोजित करने और भाषण देने के मामले में समाजशास्त्र विभाग के पीएचडी छात्र नेविल थोमस को पांच दिन के लिए निलंबित कर दिया है। साथ ही जामिया परिसर में आने पर भी रोक लगा दी है। इस संबंध में जामिया के प्रॉक्टर कार्यालय ने छात्र को कारण बताओ नोटिस जारी कर पांच अक्तूबर शाम चार बजे तक जवाब भी मांगा है। जामिया के नोटिस के अनुसार छात्रों के प्रदर्शन और विचार व्यक्त करने के लिए गेट नंबर-18 के पास एक निर्धारित स्थान तय किया गया है। इसके बावजूद 28 सितंबर को शाम पांच बजे सेंट्रल कैंटीन के पास अनधिकृत सभा आयोजित की गई। नोटिस में सीसीटीवी फुटेज और प्रत्यक्षदर्शियों के हवाले से आरोप लगाया गया है कि संबंधित छात्र ने सभा में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया, भाषण दिया और छात्रों के बीच भ्रामक सूचनाओं और अफवाहों का प्रचार किया। जामिया ने इसे छात्र अनुशासन से जुड़े नियमों का उल्लंघन बताया है। छात्र से पांच अक्तूबर शाम चार बजे तक लिखित स्पष्टीकरण मांगा गया है कि उसके खिलाफ अधिक कड़ी कार्रवाई क्यों न की जाए।योगी है।

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