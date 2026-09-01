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पूर्वी दिल्ली में बस स्टॉप की पड़ताल: स्टैंड पर ऑटो-ई रिक्शा का कब्जा, बीच सड़क बस का इंतजार करते यात्री

Rahul Kumar Tiwari

Updated Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST Updated Tue, 01 Sep 2026 10:53 PM IST

पूर्वी दिल्ली में बस स्टॉप की पड़ताल में व्यवस्था की तस्वीर कुछ अलग नजर आई। जिन जगहों पर बसों का ठहराव होना चाहिए, वहां ऑटो, ई-रिक्शा और कैब खड़े दिखाई दिए। ऐसे में यात्रियों को बीच सड़क खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में रहती है। वहीं, बस चालक भी स्टैंड तक बस नहीं ले जा पाने की मजबूरी बताते हैं। ... और पढ़ें

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