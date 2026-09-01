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Ground report Investigating bus stops in East Delhistands occupied by autos and e-rickshaws
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पूर्वी दिल्ली में बस स्टॉप की पड़ताल: स्टैंड पर ऑटो-ई रिक्शा का कब्जा, बीच सड़क बस का इंतजार करते यात्री
पूर्वी दिल्ली में बस स्टॉप की पड़ताल में व्यवस्था की तस्वीर कुछ अलग नजर आई। जिन जगहों पर बसों का ठहराव होना चाहिए, वहां ऑटो, ई-रिक्शा और कैब खड़े दिखाई दिए। ऐसे में यात्रियों को बीच सड़क खड़े होकर बस का इंतजार करना पड़ता है, जिससे उनकी जान जोखिम में रहती है। वहीं, बस चालक भी स्टैंड तक बस नहीं ले जा पाने की मजबूरी बताते हैं।
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