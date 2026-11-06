Hindi News
›
Video
›
Delhi
›
Fire in the mobile market—let’s hear what the head of the market located right across the street has to say...
{"_id":"6aedfb75cbe245a6bb05ec87","slug":"video-fire-in-the-mobile-market-lets-hear-what-the-head-of-the-market-located-right-across-the-street-has-to-say-2026-11-06","type":"video","status":"publish","title_hn":"मोबाइल मार्केट में आग, क्या बोले ठीक सामने वाली मार्केट के प्रधान आइए सुनें...","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
मोबाइल मार्केट में आग, क्या बोले ठीक सामने वाली मार्केट के प्रधान आइए सुनें...
मोबाइल मार्केट में आग, क्या बोले ठीक सामने वाली मार्केट के प्रधान आइए सुनें...
राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट में बृहस्पतिवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। आग बुझाने के लिए करीब दो दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। शुक्रवार को भी आग बुझाने का कार्य जारी रहा। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले हुई इस घटना से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना को लेकर सामने वाली मार्केट के प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।