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मोबाइल मार्केट में आग, क्या बोले ठीक सामने वाली मार्केट के प्रधान आइए सुनें... राजधानी दिल्ली के करोल बाग स्थित प्रसिद्ध गफ्फार मार्केट में बृहस्पतिवार-शुक्रवार की दरम्यानी रात चार मंजिला व्यावसायिक इमारत में भीषण आग लगने से व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ। आग बुझाने के लिए करीब दो दर्जन दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। शुक्रवार को भी आग बुझाने का कार्य जारी रहा। दिवाली और धनतेरस से ठीक पहले हुई इस घटना से व्यापारियों में चिंता का माहौल है। गनीमत रही कि हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। इस घटना को लेकर सामने वाली मार्केट के प्रधान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।

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