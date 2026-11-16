इंटरनेशनल ट्रेड फेयर: टिकट के नाम पर महिला को ठगा, क्यूआर कोड स्कैन करते ही आईफोन हैक; ठगी का ऐसे हुआ खुलासा

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद फैसल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को फर्जी टिकट दिलाने के बहाने ठगी करता था।

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यह धोखाधड़ी 15 नवंबर, 2026 को उजागर हुई। एक महिला शिकायतकर्ता व्यापार मेले में गई थी। गेट नंबर चार के पास एक व्यक्ति ने उसे 400 रुपये में टिकट देने की पेशकश की। महिला ने दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर 1200 रुपये स्थानांतरित किए। इसके तुरंत बाद उसका आईफोन काम करना बंद कर दिया और अनुपलब्ध हो गया।उसे पेटीएम खाते से 1200 रुपये कटने का भी पता चला। मोबाइल फोन से छेड़छाड़ का संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। निरीक्षक जितेंद्र डागर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फैसल को पकड़ा। प्रगति मैदान के आईआईटीएफ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।जांच के दौरान आरोपी की पहचान मोहम्मद फैसल के रूप में हुई। वह 38 वर्षीय हबीबुर रहमान का बेटा है। फैसल मौजपुर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कबाड़ी का काम करता है। वह अपने साथी के साथ दिल्ली में बड़े आयोजनों के टिकट अवैध रूप से बेचता है।फैसल का साथी विभिन्न आयोजनों के टिकटों का इंतजाम करता है। वे उन लोगों को टिकट बेचते हैं जिन्हें टिकट खरीदने में परेशानी होती है। भुगतान नकद या ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी कानूनी अनुमति के लिया जाता है। मोहम्मद फैसल पहले भी इसी तरह के अपराध में शामिल रहा है। उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में 9 मई, 2026 को एक और एफआईआर दर्ज है।