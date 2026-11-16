Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Delhi Police arrested Mohammad Faisal on charges of ticket fraud at International Trade Fair

इंटरनेशनल ट्रेड फेयर: टिकट के नाम पर महिला को ठगा, क्यूआर कोड स्कैन करते ही आईफोन हैक; ठगी का ऐसे हुआ खुलासा

Mon, 16 Nov 2026 03:51 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Mon, 16 Nov 2026 03:51 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट धोखाधड़ी के आरोप में मोहम्मद फैसल को गिरफ्तार किया है। फैसल क्यूआर कोड और अवैध टिकट बेचकर लोगों से ठगी कर रहा था, जिसमें 1200 रुपये की धोखाधड़ी भी शामिल है।

विज्ञापन
Delhi Police arrested Mohammad Faisal on charges of ticket fraud at International Trade Fair
मोहम्मद फैसल गिरफ्तार - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दिल्ली के भारत मंडपम में चल रहे अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में टिकट धोखाधड़ी का एक मामला सामने आया है। नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस मामले में मोहम्मद फैसल नामक एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी लोगों को फर्जी टिकट दिलाने के बहाने ठगी करता था।

विज्ञापन


यह धोखाधड़ी 15 नवंबर, 2026 को उजागर हुई। एक महिला शिकायतकर्ता व्यापार मेले में गई थी। गेट नंबर चार के पास एक व्यक्ति ने उसे 400 रुपये में टिकट देने की पेशकश की। महिला ने दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर 1200 रुपये स्थानांतरित किए। इसके तुरंत बाद उसका आईफोन काम करना बंद कर दिया और अनुपलब्ध हो गया। 
विज्ञापन


उसे पेटीएम खाते से 1200 रुपये कटने का भी पता चला। मोबाइल फोन से छेड़छाड़ का संदेह होने पर उसने पुलिस को सूचना दी। निरीक्षक जितेंद्र डागर ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहम्मद फैसल को पकड़ा। प्रगति मैदान के आईआईटीएफ थाने में आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


जांच के दौरान आरोपी की पहचान मोहम्मद फैसल के रूप में हुई। वह 38 वर्षीय हबीबुर रहमान का बेटा है। फैसल मौजपुर, उत्तर-पूर्वी दिल्ली का निवासी है। पूछताछ में उसने बताया कि वह कबाड़ी का काम करता है। वह अपने साथी के साथ दिल्ली में बड़े आयोजनों के टिकट अवैध रूप से बेचता है।


फैसल का साथी विभिन्न आयोजनों के टिकटों का इंतजाम करता है। वे उन लोगों को टिकट बेचते हैं जिन्हें टिकट खरीदने में परेशानी होती है। भुगतान नकद या ऑनलाइन माध्यम से बिना किसी कानूनी अनुमति के लिया जाता है। मोहम्मद फैसल पहले भी इसी तरह के अपराध में शामिल रहा है। उसके खिलाफ क्राइम ब्रांच थाने में 9 मई, 2026 को एक और एफआईआर दर्ज है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed