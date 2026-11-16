अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला: पहले के आदेश में नहीं थी छूट, अब बिजनेस डेज में भी वरिष्ठ नागरिकों की एंट्री फ्री

भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले (आईआईटीएफ-2026) में वरिष्ठ नागरिकों को बड़ी राहत मिली है। इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन (आईटीपीओ) ने पहले जारी प्रवेश व्यवस्था में बदलाव करते हुए अब बिजनेस डेज में भी वरिष्ठ नागरिकों को निशुल्क प्रवेश देने की पुष्टि की है। सोमवार, 16 नवंबर से यह सुविधा लागू कर दी गई है।

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पहले जारी व्यवस्था के तहत बिजनेस डेज (14 से 18 नवंबर) में प्रवेश के लिए टिकट लेना अनिवार्य था। वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त प्रवेश की सुविधा बिजनेस डेज के लिए स्पष्ट रूप से शामिल नहीं थी। अब आईटीपीओ के नए फैसले से इस अवधि में भी वरिष्ठ नागरिक बिना प्रवेश शुल्क दिए मेले का भ्रमण कर सकेंगे।इस फैसले से उन बुजुर्गों को राहत मिलेगी, जो व्यापार मेले में देशभर के राज्यों के पवेलियन, पारंपरिक हस्तशिल्प, स्वदेशी उत्पाद और कारोबारी गतिविधियां देखने पहुंच रहे हैं। बिजनेस डेज में आम दिनों की तुलना में कारोबारियों और व्यावसायिक प्रतिनिधियों की अधिक आवाजाही रहती है। ऐसे में वरिष्ठ नागरिकों को मुफ्त प्रवेश देने का फैसला उनके लिए अतिरिक्त सुविधा लेकर आया है।गौरतलब है कि 45वां भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला 27 नवंबर तक भारत मंडपम में आयोजित किया जा रहा है। मेले में देश-विदेश के कारोबारी और आम दर्शक हिस्सा ले रहे हैं।